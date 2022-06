Leichtathletik : Bayer-Kugelstoßer in Topform

Dormagen U20-Athlet Xaver Hastenrath schaffte in Osterode einen neuen Landesrekord. Auch andere Aktive aus Dormagen konnten über Pfingsten mit guten Leistungen glänzen.

Der Wurfspezialist des TSV stieß in einem knallharten Wettkampf der U20 beim Internationalen Sparkassenmeeting in Osterode mit 19,93 Metern Landesrekord und wurde denkbar knapp Dritter. Sieger Steven Richter (19,98) und der Zweitplatzierte Philipp Thomas (19,96 m) waren nur Zentimeter entfernt. Samuel Claudy verbuchte in Osterode ebenfalls ein Erfolgserlebnis und machte den mitgereisten Trainer Dirk Zorn glücklich: Der TSV-Athlet gewann den Weitsprung-Wettbewerb in der Männer-Klasse mit 7,32 Metern. Zehnkämpfer Nico Beckers folgte mit 7,12 Metern auf Rang drei.

Beim Borsig-Meeting in Gladbeck bewies derweil Ben Aschhoff über die 110 Meter Hürden aufsteigende Form. Der U18-Athlet blieb erneut unter 15 Sekunden und lief in 14,82 Sekunden zum Sieg, was nicht nur eine persönliche Bestzeit bedeutete, sondern auch die Qualifikation für die Jugend-DM in Ulm (15. bis 17. Juli). Während Aschhoff über das DM-Ticket jubeln durfte, verpasste sein Hürden-Kollege Maurice Schwitalla dieses hauchdünn. Der U20-Starter blieb über die 400 Meter Hürden in 57,61 Sekunden (Platz 4) nur 0,11 Sekunden über der Normzeit. „Maurice legte einen sehr guten Lauf hin. Der einzige Haken: An der sechsten Hürde hat er zu früh den Rhythmus gewechselt, das kostete etwa 0,3 Sekunden“, sagte Trainer Peter Kurowski.