Frederik Ruppert kann mit Heim-EM planen : Der Phönix aus der Asche

Leichtathletik Seit Juni 2021 bestritt Frederik Ruppert keinen Hinderniswettlauf mehr, eine Verletzung verhinderte sogar monatelang ein geregeltes Training. Nun unterbot der Athlet des SC Myhl auf Anhieb die EM-Norm über die 3000 Meter Hindernis und kann für die Europameisterschaft im eigenen Land planen.

Vor drei Jahren überraschte Frederik Ruppert vom SC Myhl mit seinem Sieg bei der U23-EM über 3000 Meter Hindernis. Im vergangenen Jahr setzte er sich im verschobenen Olympiajahr als DM-Zweiter und mit einer Steigerung auf 8:25,27 Minuten auf dieser Strecke in Szene. Jetzt kann der 25-Jährige für seine erste Europameisterschaft in München planen.

Im belgischen Oordegem behauptete sich der spurtstarke Athlet nicht nur in einem international besetzen Feld, sondern unterbot dabei in 8:23,38 Minuten auch klar die Norm (8:30,00) für die Heim-EM, die vom 15. bis 21. August in München stattfindet. Wie ein Phönix aus der Asche tauchte Freddy Ruppert die Woche zuvor schon beim Sommernachtslauf in Neuss über fünf Kilometer in beeindruckenden 13:58 Minuten auf. Nach den Deutschen Meisterschaften im vergangenen Jahr bestritt er kein Hindernistraining und auch keinen Hinderniswettkampf mehr. Seine Fußprobleme verhinderten sogar monatelang jede Form von Lauftraining.

„Seine Akribie, seine Zielstrebig- und Beharrlichkeit sowie sein nahezu perfektes Umfeld sind da die Garanten, um ein solches Problem immer wieder zu meistern“, sagt sein Trainer Harald Eifert vom SC Myhl. Nun steht in diesem Jahr mit der Heim-EM in München eines der langjährigen Ziele Rupperts auf der Agenda. Um die benötigte Norm von 8:30 Minuten für die 3000 Meter Hindernis frühzeitig zu erreichen, entschieden sich Ruppert und Eifert nach reiflicher Überlegung und Abwägung verschiedener Wettkampfangebote für einen Start im belgischen Oordegem.

Nicht von Vorteil waren die äußeren Bedingungen des Wettkampfes. Mit 64 Teilnehmern über 3000 Meter Hindernis beschloss der Veranstalter, daraus drei Läufe zu machen. Im ersten, dem schnellsten Lauf, stand er zusammen mit 23 weiteren Läufern an der Startlinie. Direkt nach dem Startschuss setzte sich der Pacemaker an die Spitze, verfolgt vom großen Favoriten Mohmed Ismail aus Dschibuti. In knapp zehn Metern Abstand folgte das Feld, aus dem sich Ruppert dann allmählich löste. Er stellte den Kontakt zu den beiden führenden Läufern wieder her. Bei knapp 900 Metern ging der Tempomacher aus dem Rennen, da Ismail kräftig aufs Tempo drückte. Er führte dann das Rennen auch bis etwa 1700 Meter an, bevor sich Ruppert an die Spitze setzte und fortan fürs Tempo sorgte.