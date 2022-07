Legendärer Bau : Das ist das Stadion der Leichtathletik-WM 2022 in Eugene

Das Hayward Field wurde für die Leichtathletik-WM umgebaut. Foto: AP/Thomas Boyd

Eugene Extra für die Leichtathletik-Weltmeisterschaft 2022 wurde das Hayward Field der University of Oregon saniert. Es ist ein reines Leichtathletik-Stadion und hat schon legendäre Momente erlebt.

Elf Tage lang werden sich die besten Leichtathleten und Leichtathletinnen im Juli in Eugene/Oregon in den USA messen und um Medaillen kämpfen. Das wird in einem legendären Stadion passieren: dem Hayward Field der University of Oregon.

Das Stadion wurde bereits 1919 als Heimspielstätte für das American-Football-Team der Universität eröffnet. Laufbahnen und weitere Leichtathletik-Anlagen kamen erst 1921 hinzu. Seit 1967 wird das Stadion als reines Leichtathletik-Stadion genutzt. Viele Wettkämpfe fanden seitdem in der für die Leichtathletik-Weltmeisterschaft 2022 auf 30.000 Zuschauer erweiterten Anlage statt.

Geschichtsträchtig wurde es im Hayward Field am 23. Juni 2012, als der US-Amerikaner Ashton Eaton einen neuen Weltrekord im Zehnkampf aufstellte. Bei den US-Trials, also den nationalen Meisterschaften, verbesserte Eaton, der inzwischen seine Karriere beendet hat und als Vorbild des deutschen Niklas Kaul gilt, den elf Jahre alten Weltrekord des Tschechen Roman Sebrle. 9039 Punkte sammelte Eaton damals bei der Ausscheidung der US-Athleten für die Olympischen Spiele 2012 in London. Er wurde damals ganz sentimental: „Dieses Stadion hat etwas Magisches. Auf den letzten 600 Metern hat mich die Menge getragen, das war, als wenn ich nicht mit meinen eigenen Beinen laufen würde.“

Auch 2021 bei den Trials vor den Olympischen Spielen in Tokio purzelten zwei Weltrekorde. Zum einen stieß der Kugelstoßer Ryan Crouser auf 23,37 und verbesserte einen 31 Jahre alten Weltrekord. Zudem lief die 400-Meter-Hürden-Läuferin Sydney McLaughlin in 51,90 Sekunden einen neuen Weltrekord.

Das Hayward Field wurde seit 2018 grundlegend renoviert und auf insgesamt 12.650 festinstallierte Zuschauer-Plätze erweitert. Für die Leichtathletik-WM 2022 in Eugene werden zudem Zusatztribünen aufgestellt, sodass etwas mehr als 30.000 Zuschauer im Stadion Platz finden werden. Das Hayward Field wird übrigens zum ersten Mal in der Geschichte der Leichtathletik eine Weltmeisterschaft in den USA beheimaten.

Das Stadion macht so besonders, dass es rein für die Leichtathletik konzipiert ist. Die Zuschauerränge reichen direkt bis an die Bahn. Zudem schwärmen die Athleten und Athletinnen oft von der elektrisierenden Atmosphäre. Das Dach ist eine einzigartige Holzdach-Konstruktion, die durchsichtig daherkommt. Zudem wurde am nördlichen Ende ein Turm errichtet, der wie eine Olympiafackel aussieht. Die Kosten für den Umbau wurden übrigens aus privaten Spenden finanziert.

Im Hayward Field findet jährlich ein Diamond-League-Meeting statt, bei dem die besten Leichtathleten und Leichtathletinnen zusammenkommen. Zudem trainieren viele Spitzensportler wie die Deutsche Konstanze Klosterhalfen hier regelmäßig auf der Anlage.

