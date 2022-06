Leichtathletik : Alles bereit für 6. Grevenbroicher Citylauf

Der Favorit: 2017 holte sich Maciek Miereczko (M.) in 32:18 Minuten seinen zweiten Sieg beim Grevenbroicher Citylauf. Foto: Georg Salzburg(salz)/Salzburg, Georg (salz)

Grevenbroich Nach coronabedingter Zwangspause haben wieder mehr als 1600 Läufer und Läuferinnen riesig Lust auf den Restart in der Schlossstadt. Die Favoritenrolle über zehn Kilometer geht in Maciek Miereczko an den Sieger von 2016 und 2017.