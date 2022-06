Floorball : Holzbüttgen gewinnt Play-off-Krimi

Kaarst Im ersten Halbfinalspiel setzten sich die DJK-Floorballer in der Verlängerung bei den Piranhhas Hamburg durch. Damit haben sie einen großen Schritt in Richtung DM-Endspiel gemacht.

Dass eine beeindruckende Serie von 13 Siegen in Folge für jede Menge Selbstvertrauen sorgen kann, ist keine Überraschung. Doch dieses Selbstvertrauen ist auf der anderen Seite keine Garantie für weitere Erfolge. In Kombination mit der Erfolgsgier der Floorballer der DJK Holzbüttgen ist es aber eine gute Grundlage, um einen wichtigen Schritt auf dem Weg ins Play-off-Finale um die Deutsche Meisterschaft zu gehen. Denn die Kaarster bewiesen im ersten Halbfinalspiel bei den Piranhhas Hamburg in einem echten Krimi die besseren Nerven, setzten sich am Ende vor 175 Zuschauern mit 6:5 nach Verlängerung durch und haben damit vor der zweiten Partie nächsten Samstag daheim die Vorteile auf ihrer Seite.

Den so wichtigen Sieg in Hamburg brachte eine große Portion Chuzpe der Holzbüttgener. Als sie nämlich in der sechsten Minute der Nachspielzeit einen Einschlag in der Hälfte der Gastgeber zugesprochen bekamen, sah alles nach einem Reihenwechsel der DJK aus, weil die meisten Spieler Richtung Auswechselbank liefen. Nicht so Nils Hofferbert und Torben Lange, die die Unordnung bei den Hamburgern erkannten. Hofferbert führte schnell mit einem Pass auf Lange aus, der direkt abzog und den Ball zum vielumjubelten Siegtreffer für Holzbüttgen einnetzte.

Dabei waren die Voraussetzungen für die Reise in die Hansestadt nicht gerade optimal, die DJK wurde von Personalsorgen geplagt. Trainer Tim Hidskes hatte sich bei der Reise mit der britischen Nationalmannschaft Corona eingefangen und saß in Quarantäne, ihn vertrat der weiterhin verletzte Niklas Bröker. Sein Bruder Janos laboriert seit seinem Einsatz bei der deutschen Nationalmannschaft an einer Verletzung und fehlte damit ebenso wie U23-Nationalspieler Maximilian Spöhle. So verlief die Partie anders als im April, als Holzbüttgen die Piranhhas mit 9:2 geschlagen hatte, von Beginn an auf Augenhöhe. Wobei die Gastgeber im torarmen ersten Drittel durch Tjorven Dethlefsen per Distanzschuss mit 1:0 (11.) in Front gingen. Nach dem ersten Wechsel fanden dann beide Teams besser die Lücken beim Gegner und die Führung wechselte hin und her. Mit einem Doppelpack (27., 29.) brachte der lange verletzte DJK-Kapitän Dennis Schiffer seine Farben mit 3:2 erstmals in Front, doch noch vor dem Drittelende schlug Hamburg durch zwei Treffer (33., 40.) von Christopher Wilbrand zurück. Den neuerlichen Rückstand steckten die Gäste gut weg, denn in der 47. Minute markierte Jannick Heinen mit seinem zweiten Treffer der Parte das 4:4, wobei die Piranhhas nur kurz Zeit später wieder zurückschlugen. Nils Hofferbert war es dann, der die Kaarster mit seinem Tor zum 5:5 (54.) in die Verlängerung schoss, wo sie letztlich das besser Ende für sich hatten.