Fußball-Bezirksliga : Wevelinghoven kann auf aufatmen

Milton Soares-Lamas traf für den BV Wevelinghoven. Foto: FuPa

Rhein-Kreis Durch den Sieg in Rommerskirchen haben die BVW-Kicker einen wichtigen Schritt zum Bezirksliga-Klassenverbleib gemacht. Bayer Dormagen hat ihn jetzt sicher.

Von Noah Knothe

Am 28. Spieltag der brachte der TSV Bayer Dormagen in der Fußball-Bezirksliga den Klassenerhalt endgültig unter Dach und Fach, während der BV Wevelinghoven auf dem Weg dorthin einen wichtigen Sieg holte.

TSV Bayer Dormagen – DJK Novesia 2:1 (0:1). Der Tabellenletzte DJK Novesia fand den besseren Start in die Partie. Nico Lingweiler (14.) brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Front. „Wir habe uns den Ball wieder selbst ins Tor getragen“, ärgerte sich TSV-Trainer Frank Lambertz. Im zweiten Durchgang kam der TSV dann aber besser ins Spiel. Marc Naroska (62.) erzielte nach knapp einer Stunde den Ausgleich. Wie bereits in der vergangenen Woche beim Sieg gegen Wevelinghoven machte Dormagen den Sack erst spät zu. Dominik Dobras (85.) markierte kurz vor Schluss den Siegtreffer und sicherte seinem Team somit vorzeitig den Klassenerhalt. „Wir hatten hinten raus mehr Körner und freuen uns, jetzt endlich durch zu sein“, sagte Lambertz.

DJK Gnadental – SV Hösel 7:2 (1:1). Der DJK feierte nach zuletzt zwei Niederlagen wieder einen Sieg. Pierluigi Principe (16.) brachte die DJK auf den richtigen Weg. Dennoch gelang dem SV Hösel durch Finn Schröder (26.) der Ausgleich, der bis zur Halbzeit Bestand hatte. Die Gäste kamen besser aus der Kabine und gingen durch Robin Langer (49.) in Führung. Maximilian Fells (55., 64.) gab mit seinem Doppelpack jedoch die richtige Antwort und leitete eine torreiche Schlussphase ein. Marko Czempik (77.) erhöhte auf 4:2. Derman Disbudak (83.), erneut Marko Czempik (88.) und Kevin Hermann (90.) sorgten für klare Verhältnisse. „Wir haben uns auf die eigenen Stärken verlassen und das Spiel nicht auf die leichte Schulter genommen“, sagte DJK-Coach Stefan Pennarz.

Lohausener SV – SV Uedesheim 6:2 (2:1). Zwei Siege in Folge nährten beim SVÜ wieder Hoffnungen auf den Klassenverbleib, doch nach der deutlichen Niederlage sieht es nun schlecht aus. Florian Gnida (27.) und Lennart Auer (30.) brachten die Gastgeber mit 2:0 in Führung. Daniel Ferber (36.) erzielte per Elfmeter den Anschlusstreffer für den SVÜ. „Wir konnten lange mithalten und haben selbst klare Chancen liegengelassen“, sagte Uedesheims Co-Trainer Timm Oppermann zum ersten Durchgang. Jakob Staniger (49.) sorgte kurz nach Wiederanpfiff für das 3:1. Der SVÜ kämpfte sich jedoch noch mal zurück, Robin Höyng (66.) erzielte den Anschlusstreffer. Kurz darauf musste Yannick Höyng (71.) nach einer Notbremse mit glatt Rot vom Platz. Lohausen nutze die Überzahl und machte durch Florian Gnida (77.), Michael Behlau (81) und Patrick Frymuth (88.) den Deckel drauf. „Wir haben uns heute wieder zu viel Druck gemacht und unterm Strich definitiv verdient verloren“, meinte Oppermann.