Tischtennis Joshua Bonrad erhält Hans-Peter-Freiburg-Gedächtnispokal

Eigentlich sind alle in diesem Jahr anstehenden Ehrungen für das auf den 17. Juni terminierte Jubiläumsfest zum 60-jährigen Bestehen des TTC GW Vanikum vorgesehen. Doch bis dahin mochte der Vorsitzende Karl-Heinz Seiffert nicht warten. Und darum bat er Joshua Bonrad bereits auf der turnusmäßigen Jahreshauptversammlung im Vereinslokal „Dom-Eck“ in Rommerskirchen an den Vorstandstisch. Dort zeichnete die Jugendleitung mit Jörg Jacobs und Jan Alexander Redemann den 16 Jahre alten Tischtennisspieler mit dem „Hans-Peter-Freiburg-Gedächtnispokal“ aus. Diese Ehrung kommt seit 1996 einem Jugendlichen zu, der sich binnen eines Jahres besonders weiterentwickelt hat. „Das traf eindeutig auf Joshua zu“, führten Jacobs und Redemann aus: „Er hat sportlich einen großen Schritt in der U19 gemacht, spielt jetzt auch schon im Herrenbereich und ist beim Training absolut motiviert. Und zu guter Letzt hat er seinen Vater auch noch nach über 30-jähriger Pause wieder zurück zum Tischtennis gebracht.“ Zu den Wahlen: In ihren Ämtern bestätigt wurden Hans-Jürgen Vincze (2. Vorsitzender), Stephan Broschinski (2. Kassierer), Marco Seiffert (Sport- und Pressewart), Karlheinz Klippel (Material- und Gerätewart) und Rainer Koltermann (Internetbeauftragter). Dazu kommen in Heinz Titzer und Stephan Hoffmann zwei neue Beisitzer. -sit