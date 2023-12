Schwimmen Jede Menge los im Stadtbad in Neuss

Die Finalrennen jeweils über die 100-Meter-Distanzen waren recht gut besetzt und fanden unter großem Beifall und toller Atmosphäre große Aufmerksamkeit. Die Neusser Sportler konnten in den Finals auch einige Medaillen und Preise holen. Henning Verstraeten (2007) gewann das 100-Meter-Finale über Brust in guten 1:10,63 Minuten vor David Schneider (BSV Medizin Marzahn). Das Finale über 100 Meter Schmetterling gestaltete sich bei den Jungen im Kampf um die Medaillen zu einer reinen Neusser Angelegenheit. Es siegte in 55,33 Sekunden Victor Sanin (2006) vor Jonah Knepple (2005) in 58,03 Sekunden und Andreas Grass (2006) in 59,51 Sekunden. Über dieselbe Strecke siegte bei den Frauen vom NSV Xenia Tauer (2007) in guten 1:05,59 Minuten vor ihrer Vereinskameradin Carla Kraft (2009) in 1:07,98 Minuten. Max Niklitschek (2008) gewann die Silbermedaille im Finale bei den Männern über 100 Meter Freistil in 54,51 Sekunden und Fabian Mager (2008) das Finale über die 100 Meter Rücken in 59,53 Sekunden. Im 100-Meter-Rücken-Finale gewann Ina Boenke (2009) Silber in 1:11,46 Minuten.