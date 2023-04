Floorball Maximaler Druck für die DJK Holzbüttgen

Abschalten im Kreise der Liebsten ist also nicht für die DJK-Spieler, am Karsamstag wird’s in der Stadthalle Weißenfels ab 18 Uhr ernst, am Ostersonntag ab 16 Uhr. Den durch die nervenaufreibenden Play-offs der Vorsaison abgehärteten Holzbüttgenern scheint der erhöhte Druck aber nicht allzu viel auszumachen. „Die Stimmung im Team ist immer noch positiv, trotz der Niederlage im ersten Spiel. Die Spieler sind fest entschlossen, am Samstag und Sonntag ihr Bestes zu geben und die Spiele für sich zu entscheiden“, meint René Thönnißen aus dem Presseteam der DJK. Aus Sicht der Mannschaft erklärt Torben Kleinhans: „Wir müssen auf unsere Stärken vertrauen und Weißenfels so wenige Chancen wie möglich geben, von unseren Fehlern zu profitieren.“ In den Trainingseinheiten unter der Woche sind die Fehler aus der ersten Partie analysiert worden. Das Heimspiel hat gezeigt, dass Weißenfels vor allem im Powerplay und bei Kontern besonders effizient ist. „Aber auch Weißenfels Spiel mit Ball darf nicht unterschätzt werden und muss in den kommenden Spielen genauso gut unter Kontrolle gehalten werden, wie über weite Strecken im ersten Spiel“, meint Thönnißen. Auffällig war, dass beim ersten Aufeinandertreffen bei den Weißenfelsern Ferdinand Ondruschka und Jonas Hoffmann fehlten. Sie werden wohl am Wochenende wieder dabei sein.