Endspiel um die Fußballkrone VfL Jüchen/Garzweiler verteidigt Kreispokal

Vier Jahre nach dem Abstieg in die Bezirksliga sind die Fußballer des VfL Viktoria Jüchen/Garzweiler wieder obenauf: In der Meisterschaft steht Trainer Marcel Winkens mit seinen Jungs unmittelbar vor der Rückkehr in die Landesliga. Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Kosova Düsseldorf beträgt satte 16 Punkte. Nach einem Sieg am Samstag (Anstoß 16 Uhr) beim TuS Gerresheim könnten auf dem Kunstrasenplatz an der Heyestraße in Düsseldorf bereits die Sektkorken knallen. Am Ostermontag nahm der Spitzenreiter schon mal Anlauf auf die große (Aufstiegs-) Sause. Nach dem 5:1-Erfolg (Halbzeit 1:1) über den Bezirksliga-Rivalen TSV Bayer Dormagen im mit knapp 800 Zuschauern gefüllten Grevenbroicher Schlossstadion war Kapitän Sven Moseler die Bedeutung des Augenblicks sehr wohl bewusst. „Wir haben das Scheißding verteidigt“, schrie er überglücklich. „Das hat hier außer uns noch keiner geschafft!“