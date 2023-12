Weihnachtsfeier in Kamp-Lintfort Nikolaus besucht Altfelder Schützen

Für die Erwachsenen brachte Nikolaus Weckmänner mit. Besonders ausgezeichnet wurden außerdem Mitglieder, die beim traditionellen Nikolausschießen am ersten Advent als Beste den Schießstand verließen. Bester Jugendlicher wurde dabei Alexander Kühne mit 53 Ringen, beste Schützin Nicole Kühne-Pastoors mit 64 Ringen und bester Schütze Lukas Dörr mit 72 Ringen. Der Hauptpreis ging an Sven Mehlig mit 73 Ringen. Zusätzlich wurde der Wilhelm-Dicks-Gedächtnispokal ausgeschossen, er ging an Sandra Gelen-Horster. Den Willi-Gelen-Wanderpokal der Jugendlichen ging an Louis Pastoors.