Kreispokalfinale der Fußballer Winkens schreibt mit seinem Team Vereinsgeschichte

Kein Happy End gab es für Dormagen. Trotz der Führung reichte es nicht für die Überraschung. „Auch wenn wir die Chance auf das 2:0 hatten, hat Jüchen den Titel verdient. Der VfL hat eine tolle Mannschaft, am Ende hat die Qualität gewonnen“, zog Bayer-Coach Marko Niestroj gewohnt sachlich Bilanz. Beim TSV liegt der Fokus nun wieder auf der Liga. Während der VfL kaum noch einzuholen ist, kämpft Bayer weiterhin gegen den Abstieg aus der Bezirksliga. „Die Leistung im Pokalfinale hat mir gefallen, wir haben gut gegen den Ball gearbeitet und alles gegeben. Daran müssen wir nun in der Liga anknüpfen“, erklärt Niestroj. Nach dem 5:2-Derbysieg gegen den VdS Nievenheim steht der TSV wieder überm Strich, gerettet ist Bayer allerdings noch lange nicht. „Es stehen schwierige Wochen an, in denen wir unsere beste Leistung abrufen müssen“, weiß der Coach.