Stadtmeisterschaften in Grevenbroich Deutschlands ältestes Tischtennisturnier steigt in Grevenbroich

Im Vorjahr hat der TTC Blau-Weiß Grevenbroich die Tradition wieder aufleben lassen und die Fortsetzung der Stadtmeisterschaften, dem ältesten Tischtennis-Turnier in Deutschland, gefeiert. Genau 445 Teilnehmer sind da in die Großsporthalle am Torfstecherweg in Grevenbroich-Gustorf gekommen. Jetzt, kurz vor Beginn der 77. Auflage am Freitag liegen dem Verein schon mehr als 580 Anmeldungen vor. „Mit der Anzahl der Voranmeldungen bin ich mehr als zufrieden“, sagt Cheforganisator und BW-Geschäftsführer Rolf Rabiega. „Es zeigt, daß die gute Organisation der vergangenen Jahre Früchte trägt und die Sportler immer wieder gerne zu den Turnieren des TTC BW Grevenbroich kommen.