Turnen Jetzt wird’s ernst für die Dormagenerin Sarah Voss

Auf dem Weg dorthin unterzog sich Sarah Voss am 19. März im Rahmen des DTB-Cups in Stuttgart einem ersten Härtetest und bestand ihn. Nicht nur, dass sie mit dem deutschen Mixed-Team den zweiten Platz hinter Japan belegte, auch ihre Wade hielt den hohen Belastungen stand. Bevor es dann zur endgültigen EM-Qualifikation im Rahmen eines Trainingslagers in Frankfurt ging, kehrte sie noch mal in die Heimat zurück, um in Düsseldorf für die Finals 2023 Rhein-Ruhr zu werben. Das schon in den vergangenen Jahren erfolgreich erprobte Format, bei dem die Deutschen Meisterschaften in mehreren Sportarten gebündelt in einer Region ausgetragen werden, geht nämlich vom 6. bis 9. Juli abgesehen von der Leichtathletik (Kassel) und Schwimmen (Berlin) in der Landeshauptstadt und Duisburg über die Bühne. Unter anderem steigen die Turn-Wettkämpfe im PSD Bank Dome, deswegen hat sich Voss gerne bereit erklärt, ihr Gesicht für die Werbekampagne zur Verfügung zu stellen. Nach dem Termin in der Düsseldorfer Staatskanzlei ging’s dann nach Frankfurt, um sich zunächst weiter vorzubereiten und sich dann am vergangenen Freitag unter den strengen Augen von Bundestrainer Gerben Wiersma einen Platz für die EM zu sichern.