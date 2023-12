Tischtennis in Rheurdt Markus Hochkirchen gewinnt Vereinspokal beim TTC Schaephuysen

Am 7. Dezember haben sich elf Teilnehmende in der Sporthalle am Kornweg eingefunden, um den diesjährigen Vereinspokal auszuspielen. Gespielt wurde nach einem leicht abgewandelten Doppel-KO-System, bei dem Oliver Wojtasik, Markus Hochkirchen, Stefan Steinlein und Marlon Lauer gesetzt wurden.