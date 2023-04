Fußball im Rhein-Kreis Signal für den Erhalt des Schlossstadions

Hans, den alle Welt nur als „Laddy“ kennt, Birbaum wird im Mai 87 Jahre alt. Auf seinem Posten als Obmann des TuS Grevenbroich ist er in gut einem halben Jahrhundert längst zur lebenden Legende geworden. Er kann sich noch gut an die goldenen Zeiten erinnern, als in der Verbandsliga – bis zur Wiedereinführung der Oberliga Nordrhein 1978 die höchste Amateurspielklasse in Deutschland – mehr als 3000 Zuschauer ins da noch extrem schicke Schlossstadion kamen, um sich die Duelle mit dem in diesen Tagen mal wieder kurz vor dem Abstieg in die unterste Kreisliga stehenden VfR 06 Neuss anzusehen. „So was werden wir hier wohl nie mehr erleben“, stellte er am Rande des Kreispokalfinales zwischen dem VfL Jüchen/Garzweiler und dem TSV Bayer Dormagen (5:1) mit einer großen Portion Wehmut fest.