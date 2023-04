Floorball-DM Holzbüttgen holt Halbfinalserie zurück nach Kaarst

Die zweite im Modus „Best of Five“ ausgespielte Halbfinalserie geht dagegen in die Verlängerung. Denn nach ihrer 4:5-Niederlage zum Auftakt schlug die DJK Holzbüttgen am Karsamstag zurück und gewann beim UHC Sparkasse Weißenfels mit 6:3 (2:1, 2:2, 2:0). Im dritten Match holte sich der Rekordmeister aus Sachsen-Anhalt am Ostersonntag wiederum vor heimischem Publikum mit dem in der Verlängerung eingebrachten 5:4-Erfolg (2:0, 2:2, 0:2, 1:0) den zweiten Sieg und reist nun mit einer 2:1-Führung zum entscheidenden Wochenende nach Kaarst. Für den Titelverteidiger heißt das: Nur wenn er die Serie am Samstag (Anpfiff 18.30 Uhr, Stadtparkhalle) mit einem Heimsieg ausgleicht, kommt es am Tag darauf (13 Uhr) an der Pestalozzistraße zu einem echten Endspiel um den Einzug ins Finale. Holzbüttgen benötigt also zwei Siege, sonst ist die Saison für die Jungs von Trainer Niko Ollilainen zu Ende. Und genau das haben die Kaarster vor. Das bei der DJK ausgebildete und zum Bundesliga-Spieler gereifte Eigengewächs Niklas Stammen weiß sogar schon wie: „Wir müssen unser Spiel konsequent durchziehen. Dann haben wir die große Chance, die Serie noch zu drehen.“