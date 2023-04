Fußball-Kreispokal  Jüchen peilt historische Titelverteidigung an

In dieser Saison bestimmen die Bezirksligisten den Pokalwettbewerb. Neben dem SC Kapellen musste in der Holzheimer SG auch der zweite Landesligist aus dem Kreisgebiet frühzeitig die Segel streichen. Der Veranstaltungsort für das Finale ist das geschichtsträchtige Schlossstadion, beide Vereine hoffen auf zahlreiche Zuschauer. „Es ist eine tolle Atmosphäre in diesem Stadion, darauf freuen wir uns. Dennoch bereitet mir der Rasen Sorge, der ist nicht in bester Verfassung“, erklärt Marcel Winkens. Auch in Dormagen ist die Vorfreude auf das Schlossstadion groß. „Wir hoffen, dass wir mit einem spannenden Spiel sehr viel Spaß in diesem Stadion haben“, sagt Karadeniz.