Fußball-Schiedsrichterinnen Drei Frauen leiten Kreispokalfinale cool und souverän

Das freute ihn deshalb ganz besonders, weil im auf dem Hybridrasen im Grevenbroicher Schlossstadion ausgetragenen Finale erstmals drei Frauen das Kommando führten. Franziska Erkes (SV Glehn), im Ligabetrieb bis zur Landesliga eingesetzt, wurde an der Linie von ihren Assistentinnen Sandra Gasch (SC Grimlinghausen) und Nina Schmitz (SG Gustorf/Gindorf) unterstützt. Obwohl die Drei wohltuend zurückhaltend agierten, hatten sie das Match jederzeit im Griff. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar hatte die Französin Stéphanie Frappart das dritte deutsche Gruppenspiel gegen Costa Rica geleitet. Die 38-Jährige war damit die erste Schiedsrichterin, die eine Partie bei einer Männer-WM pfiff. Im Fußballkreis 5 ist die ebenfalls in der Landesliga aktive Kaarsterin Christina Junkers (23) die Schiedsrichterin mit der besten Perspektive.