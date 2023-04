Fußball Hat der SVG Grevenbroich noch eine Zukunft in der Kreisliga A?

Wie es mit der Mannschaft in der Kreisliga A weitergeht, ist noch völlig offen. Kavgaci und Akan rechnen mit einem Dominoeffekt und gehen davon aus, dass ein Großteil der Spieler im Sommer gehen wird. „95 Prozent der Spieler sind nur wegen Erkan gekommen. Das war wie eine Familie“, erklärt der Präsident. Der ein oder andere Kicker soll sogar schon von anderen Klubs kontaktiert worden sein. „Wir haben teilweise Spieler, die in der Bezirksliga kicken könnten. Da sind richtig gute Jungs dabei“, sagt Akan. Wie das Team also 2023/2024 aussieht und ob sie überhaupt in der Kreisliga A an den Start gehen können, steht noch in den Sternen.