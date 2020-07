Kanu : Holzheimer gewinnt den Hiddensee-Marathon

Kurz nach dem Start: Mit Stralsund im Rücken nehmen die Kanus Kurs auf Hiddensee. Foto: Veranstalter

Holzheim Wo andere Urlaub machen, überwand Hartmut Forster den inneren Schweinehund: Siebeneinhalb Stunden war der Kanute der Holzheimer SG in der Ostsee vor Stralsund unterwegs. Das brachte ihm den Sieg beim Hiddenseemarathon über 70 Kilometer.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Volker Koch

Der Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft gehört zu den bevorzugten Urlaubsregionen. Lange Sandstrände, Kiefernwälder zwischen Ostseeküste und Bodden, Salzwiesen, auf denen im Herbst Tausende von Kranichen rasten, Seebäder und pittoreske kleine Dörfer mit den buntbemalten Haustüren – all das macht die Region zwischen Warnemünde und Stralsund, mit den Halbinseln Fischland, Darß und Zingst und den vorgelagerten Inseln Rügen und Hiddensee einzigartig in Deutschland.

Hartmut Forster hatte freilich nicht die 700 Autobahnkilometer auf sich genommen, um sich am Strand in die Sonne zu legen. Und zumindest siebeneinhalb Stunden lang hatte der Kanute der Holzheimer SG auch keine Augen für die landschaftlichen Schönheiten. Denn genau so lange brauchte der 57-Jährige, um mit seinem Kanu die 70 Kilometer zu bewältigen, die den Hiddenseemarathon mit Start und Ziel in Stralsund ausmachen.

Der Holzheimer Hartmut Forster (linkes Bild r. neben seinen vereinskollegen Reiner Froitzheim und Tina Funke) war in diesem Jahr am schnellsten im Ziel. Foto: Veranstalter

Info Marathon-Paddeln rund um Hiddensee Der Marathon Der Hiddenseemarathon gilt als eines der härtesten Offshore-Rennen Deutschlands. Jährlich treten bis zu 70 Sportler die 70 Kilometer lange Etappe allein, zu zweit oder als Dreierstaffel an. Am Samstag gab es die 19. Auflage. Das Rennen führt von der Stralsunder Sundpromenade rund um die Insel Hiddensee und zurück, die Strecke liegt zu neunzig Prozent im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft Sicherheit Begleitet werden die Paddler von mehreren Motorbooten.

Diese Zeit brachte ihm den Sieg in der Leistungsklasse K 1 der Männer zwischen 40 und 59 Jahre, die das stärkste Teilnehmerfeld der Corona-bedingt etwas geschrumpften Veranstaltung aufzuweisen hatte. In den vergangenen Jahren lagen meist 70 Boote zum Start am Bootssteg der Stralsunder Sundpromenade, am vergangenen Samstag waren es 40. „Die Starter strahlten um die Wette, glücklich, sich endlich wieder auf dem Wasser messen zu können,“ sagt Kerstin Kolwey aus dem Organisationsteam des Stralsunder Kanu-Clubs, „Wermutstropfen war, dass die Veranstaltung diesmal ohne Vereinsfest für jung und alt stattfand. Fazit: Es war anders als all die Jahre zuvor,“ schreibt sie auf der Facebookseite des Veranstalters, „aber dennoch wieder ein Erlebnis.“

Hartmut Forster kann das nur bestätigen. „Das Rennen ist ein Kick! Toll, dass die Organisatoren gegen den Absage-Trend durchgezogen haben,“ wird der Holzheimer in der „Ostsee-Zeitung“ zitiert, die ihn in den Mittelpunkt ihrer Berichterstattung über den Hiddenseemarathon unter der Schlagzeile: „Hartmut Forster kämpft mit der Psyche und gegen die Wellen zum Sieg beim Hiddenseemarathon“ stellte. Und weil der Artikel bereits erschienen ist, zitieren wir ihn gern – und verzeihen den Kollegen auch die Formulierung vom „Rheinländer, der für die SG Holzheim (bei Düsseldorf)“ paddelt: