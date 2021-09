Fußball-Landesliga : Bittere Heimniederlage für Holzheim

Bei der 1:2-Niederlage der Holzheimser SG versucht Dennis Brune (l.) den Unterrather Yukichi Sasaki zu stoppen. Foto: Andreas Woitschützke

Rhein-Kreis Vom heimischen Trio in der Fußball-Landesliga siegte nur Kapellen, beim VfB Hilden II gab es einen Erfolg. Kleinenbroich schlug sich beim Primus wacker, stand am Ende aber in Viersen mal wieder mit leeren Händen da.

Wie bitter ist das denn? Der bislang sieglose SC Teutonia Kleinenbroich war drauf und dran, beim Tabellenführer 1. FC Viersen einen Punkt mitzunehmen, stand dann aber doch mit leeren Händen da. Weil auf heimischem Platz auch Holzheim patzte, konnte aus Kreissicht am Wochenende nur der SC Kapellen in der Fußball-Landesliga einen Sieg einfahren.

Holzheimer SG – SG Unterrath 1:2 (1:1). HSG-Coach Hamid Derkhshan hatte im Vorfeld der Partie vor den spielerischen Qualitäten der Unterrather gewarnt und sah sich hinterher bestätigt. „Ich kann den Jungs vom Einsatz her keinen Vorwurf machen. Aber wir haben uns für die investierte Energie nicht belohnt“, sagte Derakhshan, der zunächst sah, wie seine Mannschaft ordentlich ins Spiel fand und sich Chancen herausspielte. Folgerichtig war dann auch die Führung durch Steven Dyla (25.). Anschließend glitt den Gastgebern die Partie aber zusehends aus den Händen, auch weil die Gäste deutlich zulegten. Ihnen gelang dann auch noch der Ausgleich durch Yukichi Sasaki (38.). Nach dem Seitenwechsel forcierten die Holzheimer ihre Offensivbemühungen, verloren aber die Linie und leisteten sich zu viele Ballverluste. Dem 2:1 (73.) der Gäste durch Salim El Fahmi hatte die HSG nicht mehr viel entgegenzusetzen. „Wir haben eine große Chance vergeben, etwas sorgenfreier in die Zukunft zu schauen“, meinte Hamid Derakhshan. Am Mittwoch steht zunächst die Heimpartie im Niederrheinpokal gegen den Oberligisten 1. FC Monheim an.

Info Kleinenbroich empfängt die Holzheimer SG Kreisduell Zuletzt standen sich Teutonia Kleinenbroich und die SG Holzheim 2013 in der Bezirksliga in einem Punktspiel gegenüber. Nächsten Sonntag (15 Uhr) ist es mal wieder soweit. Die Teutonen empfangen die HSG auf ihrer Anlage „Am Hallenbad“. Heimspiel Der SC Kapellen hat nächsten Sonntag (15.30 Uhr) die DJK/VfL Giesenkirchen im Jupp-Breuer-Stadion zu Gast.

VfB Hilden II – SC Kapellen 2:4 (0:0). Nach der schweren Auswärtspartie am Freitagabend war SCK-Coach Björn Feldberg voll des Lobes für seine Mannschaft: „Mit unseren jungen Mannschaft in einer so hitzigen Atmosphäre gegen einen so starken Gegner zu bestehen, ist schon stark. Mit wie viel Herzblut die Jungs Woche für Woche spielen, das macht mich stolz.“ In dem Flutlichtspiel vor knapp 250 Zuschauern fanden die Kapellener gut in die Partie, verpassten es aber, im ersten Durchgang in Führung zu gehen. Angesichts eines nicht gegebenen Strafstoßes, eines Abseitstors und eines Alleingangs von Robert Willschrey auf das Hildener Tor war die aber möglich gewesen. Nach einer taktischen und personellen Umstellung in der zweiten Hälfte gelang es Willschrey dann aber, mit einem Kopfball nach einer Ecke den SCK 1:0 in Front zu bringen. „Ein Lob an meinen Co-Trainer Willi Rütten, der mit den Jungs an unseren Standards gearbeitet hat“, sagte Feldberg. Die Führung war der Startschuss für eine wilde Fahrt mit ganz vielen Toren. Zunächst erhöhte Kapellen durch Dzenan Sinanovic auf 2:0 (53.), ehe die die Gastgeber nur wenig später durch einen Strafstoß von Moritz Holz auf 1:2 (56.) verkürzen konnten. Doch die Kapellener ließen sich nicht von ihrem Weg abbringen, hielten das Tempo hoch und sorgten durch einen Doppelschlag von Pablo Ramm (62.) und Efe Özen (73.) für eine Vorentscheidung. Hilden konnte zwar auf 2:4 (80.) verkürzen, doch zu mehr als zu einer Roten Karte wenig später reichte es nicht mehr.