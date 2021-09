Kreiswerke bauen in Neuss : Ortsdurchfahrt Holzheim wird zur Einbahnstraße

Holzheim Für die Holzheimer lohnt es sich, in den kommenden Monaten öfter auf der Internetseite www.baustellenradar.de vorbeizuschauen. Denn die Kreiswerke graben die Ortsdurchfahrt um, um 1500 Meter Wasserleitung zu verlegen.

Wegen der Länge der Baustelle an Maximilian- und Bahnhofstraße, die mit einem Abzweig durch die Pannestraße auch den Kreitzweg einschließt, gegen die Kreiswerke abschnittsweise vor. Abschnitt eins – Maximilianstraße und Bahnhofstraße (von Hausnummer 47 bis 63) – soll im Dezember fertig sein. Die Bahnhofstraße 1- 47 schließt sich in Abschnitt zwei bis Ende April an. Von Mai bis September 2022 wird in der Pannestraße, am Kreitzweg (Hausnummern 1 bis 23) und der Bahnhofstraße (63-83) gebuddelt.