Hockey : Hockey in Neuss soll wieder weiblicher werden

Hockey in Neuss soll wieder weiblicher werden

Neuss Der Niederländer Jules Smolenaars soll Damen und weibliche Jugend des HTC SW Neuss in die Nähe alter Glanzzeiten führen.

Es gab mal Zeiten, da führte im deutschen Damenhockey kein Weg an der Neusser Jahnstraße vorbei. Nationalspielerinnen bis hin zu WM- und Olympiateilnehmerinnen wuchsen zwar nicht auf den Bäumen, wurden beim HTC Schwarz-Weiß aber in schöner Regelmäßigkeit ausgebildet. Immer noch profitieren Nachbarklubs von dieser Arbeit.

Annette Weeres kennt das Thema genau. Ihre Tochter Lily (Otten) gehört zu denen, die im Jahnstadion das Einmaleins des Hockeysports erlernten – um dann mangels Perspektive als Jugend- und Juniorennationalspielerinnen anderswo anzuheuern. Auch wenn die Initiative für den eigenen Nachwuchs zu spät kommt, hat sich Annette Weeres vorgenommen, dem weiblichen Hockey in Neuss wieder eine Perspektive zu geben: „Wir sind dabei, ein entsprechendes Konzept zu erstellen,“ sagt die Jugendwartin, „wir wollen die Damen und weibliche Jugend wieder nach oben führen. Dafür brauchen wir aber Unterstützung.“

Denn das Damenteam kommt seit dem freiwilligen Rückzug aus der Bundesliga bisher nicht so recht vom Fleck. Die Oberliga, das weiß auch Weeres, ist nicht die richtige Spielklasse, um Talente zu binden oder anzulocken. Deshalb soll es möglichst schnell aus der Oberliga nach oben gehen.

Helfen soll dabei ein Mann, den Annette Weeres aus der Zeit kennt, als sie ihre Tochter ein lang Jahr zu Training und Punktspielen in die Niederlande chauffierte. Jules Smolenaars hat selbst Hockey in der höchsten Spielklasse der Niederlande gespielt, seit 2003 ist er trainer bei seinem Heimatverein HV Weert, durchlief alle Stationen von der U10 bis zur Damenmannschaft, die er in die Zweite Liga führte. Und hatte ein Jahr lang auch Lily Otten unter seinen Fittichen.