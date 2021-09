Umzug nach Kapellen geglückt : Fluthilfe Holzheim plant Weihachtsaktion

Reinhold Gauder und Melanie Bröxkes (vorne) in der neuen Halle in Kapellen. Das Team freut sich, dass der Umzug von Holzheim geglückt ist. Foto: Fluthilfe Holzheim

Holzheim/Kapellen Nach Umzug des Lagers in eine Spedition in Kapellen läuft die Aktion „Lächeln aus dem Schuhkarton“ an. Bislang konnte die ehrenamtliche Initiative 120 Tonnen Hilfsgüter in die Hochwassergebiete an Erft und Ahr bringen.