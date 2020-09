Tischtennis im Rhein-Kreis Neuss : Holzbüttgen trifft auf Titelanwärter TTC Waldniel

Holzbüttgen Die erste Oberliga-Partie der Holzbüttgener ging verloren, da konnten sie ihr Potenzial noch nicht abrufen. Gegen den stark besetzten TTC Waldniel wird es wieder extrem schwer.

Der Start in der Vorwoche ging für den Tischtennis-Oberligisten DJK Holzbüttgen daneben. Beim TTV Ronsdorf mussten sich die Kaarster zum Auftakt knapp mit 5:7 geschlagen geben. Aber bereits kurz nach dem Spiel blickte DJK-Akteur Nicolas Kasper bereits wieder nach vorne: „Jetzt heißt es Mund abputzen, um es beim nächsten Spiel in Waldniel besser machen“, sagte Kasper. Eine deutliche Leistungssteigerung muss wohl auf jeden Fall her, wenn das DJK-Sextett am kommenden Sonntag (13 Uhr) beim aktuellen Tabellenführer bestehen will: