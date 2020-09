Fußball-Nezirksliga : VfL Jüchen/Garzweiler mischt im Titelrennen mit

Marcel Winkens trainiert Jüchen. Foto: Fupa

Jüchen Wenn die Fußball-Bezirksliga am Wochenende startet, dann scheint ein Trio favorisiert zu sein. Neben den Jüchenern gelten der FC Büderich und die DJK Sparta Bilk zu den heißesten Titelanwärtern.

Von Julius Hayner

Auch im zweiten Bezirksligajahr nach dem Landesligaabstieg 2019 darf sich der VfL Jüchen/Garzweiler wieder zu den Titelanwärtern zählen – trotz neuer und namhafter Konkurrenz und nur einem einzigen Aufstiegsplatz. Auf dem Weg dorthin dürfte dieses Jahr jedoch kein Weg am FC Büderich vorbeiführen, der nicht nur eine beeindruckende Frühform aufweist, sondern auch einige namhafte Topspieler in seinen Reihen hat.

„Die neue Gruppe hat es in sich“, sagt VfL-Trainer Marcel Winkens, der seine Mannschaft in gewohnt zurückhaltender Manier zunächst nicht unter den Topfavoriten sieht. Nachdem die Jüchener zuletzt in der Mönchengladbacher Gruppe im Aufstiegsrennen gegen den 1. FC Viersen und Kleinenbroich das Nachsehen hatten, wurden die sieben Vereine aus dem Fußballkreis Grevenbroich/Neuss dieses Mal in die vermeintlich schwierigere 15-köpfige Düsseldorfer Gruppe gesteckt. „Da tummeln sich mehr Top-Mannschaften. Das wird ein Hauen und Stechen und ein sehr, sehr enger Kampf“, sagt Winkens.

Der Anspruch in Jüchen ist hoch. „Wir wollen wieder oben mitspielen“, verkündet Winkens, der seine Mannschaft stärker als im Vorjahr sieht. „Wir sind langsam da, wo wir hinwollen. Der Kader ist in der Qualität breiter geworden, was mehr Konkurrenzkampf und Rotation ermöglicht.“

Über gehörig Qualität im Kader verfügt auch der heißeste Titelanwärter. Die Mannschaft von Büderich-Trainer Denis Hauswald ist gespickt mit ehemaligen Oberliga- oder Landesligaspielern und hat in Gombarek/Dauser ein Sturmduo, das sogar schon in der Regionalliga West zusammen auf dem Platz stand. Gombarek und Dauser erzielten in der verkürzten Corona-Saison alleine 23 beziehungsweise 13 Tore. Die Ambitionen in Büderich werden auch mit Blick auf die Vorbereitungsphase deutlich. Ganze 13-mal testete der FC und spielte dabei auch auf Augenhöhe mit höherklassigen Gegnern.