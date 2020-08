Floorball : Floorball-Bundesliga vor Saisonstart

Die Floorballer der DJK Holzbüttgen würden auch in der am 12. September startenden Saison gerne vor gut besetzten Rängen spielen. Foto: Andreas Klüppelberg

Holzbüttgen DJK Holzbüttgen erwartet zum Auftakt am 12. September Floor Fighters Chemnitz.

Jetzt ist es amtlich. Die Floorball-Bundesliga will Mitte September den Spielbetrieb aufnehmen. Die DJK Holzbüttgen erwartet zum Auftakt am Samstag, 12. September (18 Uhr) die Floor Fighters Chemnitz in der Kaarster Stadtparkhalle.