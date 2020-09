Fußball : Neulinge zählen mal wieder zu den Abstiegskandidaten

Rhein-Kreis Aber auch die Bezirksligisten SG Rommerskirchen/Gilbach und SV Uedesheim müssen auf der Hut sein.

Wie weitreichend der Abstiegskampf in der Bezirksliga sein kann, haben die vergangenen Jahre unter Beweis gestellt. In dieser Saison muss aufgrund der kleineren Gruppe von nur 15 Mannschaften und den drei festen Absteigern jedoch mehr als die Hälfte der Liga den Blick nach unten richten. Neben den Kreisliga-Aufsteigern müssen vor allem die Grenzgänger der vergangenen Saison wohl von Beginn an gegen den Abstieg kämpfen.

Die Aufsteiger BV Wevelinghoven und DJK Novesia sind ihrer Rolle bewusst. „Das Ziel ist ganz klar der Klassenerhalt. Die ersten Spiele werden dafür direkt der Gradmesser sein“, sagt BV-Aufstiegstrainer Tim Bernrath, dessen Verein vor knapp 20 Jahren das letzte Mal in der Bezirksliga auflief. Die DJK Novesia spielt derweil in ihrer 100-jährigen Vereinsgeschichte das erst Mal überhaupt in der Bezirksliga. „Wir sind in allen Belangen kompletter Neuling und wollen diese Erfahrung genießen. Wenn wir dann am Ende über dem Strich stehen, sind wir noch glücklicher“, sagt Trainer Gabriel Bittencourt. Doch nicht nur die Neulinge müssen sich Sorgen um den Klassenerhalt machen. Der SV Uedesheim steht vor einem kompletten Umbruch und muss wie im Vorjahr aufpassen. Die Abgänge etablierter Kräfte wie Hauenstein, Hausdörfer und Koziatek versuchen die Neusser, mit jungen, aber eben auch unerfahrenen Spielern zu kompensieren. „Die Neuzugänge kommen alle aus der Kreisliga und die Abgänge sind für uns nicht 1:1 zu ersetzen. Aber wir sind auch mit diesen Spielern fast abgestiegen“, sagt Co-Trainer Timm Oppermann.