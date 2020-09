Fußball-Bezirksliga : Dormagen und Gnadental scheinen gut gewappnet

Rhein-Kreis In der Fußball-Bezirksliga kommen beide Vereine für einen einstelligen Tabellenplatz infrage. Sowohl Dormagen als auch Gnadental haben einen hochklassigen Spieler vom SV Uedesheim verpflichten können.

Trainer Stefan Pennarz und seine DJK haben einen kleinen Wettbewerbsvorteil gegenüber den anderen Kreis-Vereinen. Denn die Neusser spielten schon vorige Saison in der starken Düsseldorfer Gruppe, so dass sie wissen, was auf sie zukommt. „Die Liga ist für uns durch die ganzen Neusser Mannschaften interessanter geworden und ist sicherlich nicht ganz so stark, wie die reine Düsseldorfer Gruppe“, sagt der DJK-Trainer, der als Saisonziel einen einstelligen Tabellenplatz ausgerufen hat. Dass die Gnadentaler trotz einer nicht zufriedenstellenden Vorbereitung und der Talfahrt in der vergangenen Saison vor dem Abbruch das Zeug dazu haben, hängt vor allem mit zwei Spielern zusammen. Torjäger Derman Disbudak kehrt nach einem Kreuzbandriss zurück und bekommt in Malte Hauenstein vom SV Uedesheim einen gefährlichen Stürmer an seine Seite. „Malte ist überall einsetzbar und sehr gut eingeschlagen“, sagt Pennarz.