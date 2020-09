Hockey : „Wir hoffen auf die Unterstützung unserer Fans“

Stephan Busse, Teammanager des HTC SW Neuss. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Neuss Interview mit Teammanager Stephan Busse vor dem Restart des HTC SW Neuss in der 2. Bundesliga gegen den DHC Hannover, einen direkten Konkurrenten um einen Platz in der Auftsiegsrunde.

Herr Busse, im ersten Spiel der Feldhockey-Bundesliga nach dem von der Corona-Krise erzwungenen Restart am Mittwoch in Krefeld waren 280 Zuschauer auf der Anlage an der Hüttenallee. Wie viele lässt denn der HTC SW Neuss am Samstag gegen Hannover rein?

Stephan Busse Wir starten mit Zuschauern gemäß des von uns in Abstimmung mit den Behörden und dem Deutschen Hockey-Bund erstellten Hygieneschutzkonzept.

Und was heißt das konkret?

Busse Natürlich bauen wir auf die Unterstützung unserer Fans. Tatsache ist aber auch, dass das vom DHB entwickelte Hygiene- und Maßnahmenprogramm lang und kompliziert ist. Und das könnte Mannschaften und Fans einen Strich durch die Rechnung machen. Laut Landesverordnung NRW sind ja bis zu 300 Zuschauer erlaubt. Ich will mich nicht festlegen, aber wir werden sicher keinen nach Hause schicken ... Gut ist, dass wir danach vier Mal in Folge Auswärtsspiele haben, da können wir gucken, wie das in anderen Vereine so läuft.

Zum Sportlichen. Wie ist aus Ihrer Sicht die Vorbereitung gelaufen?