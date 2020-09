Fußball-Bezirksliga : Die wichtigsten Wechsel der Kreisklubs

Immere nah am Mann: Daniel Ferber hier rechts noch im Trikot des SC Kapellen im Spiel gegen die SpVg. Odenkirchen. Foto: Dieter Wiechmann

Rhein-Kreis Wenn am Wochenende die siebthöchste Spielklasse nach der Corona-Pause in die neue Saison startet, dann sind auch sieben Teams aus dem Fußballkreis Grevenbroich/Neuss dabei. Die NGZ stellt die namhaftesten Zugänge kurz vor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von David Beineke und Julius Hayner

Nach dem Corona-bedingten Abbruch der vergangenen Saison hat die Kaderplanung für den Neustart bei vielen Fußballmannschaften auf Amateurebene eher im Verborgenen stattgefunden, wohl auch weil das öffentliche Interesse nicht so groß war wie in der Vergangenheit. Der Fokus lag auf anderen Themen. Doch vor dem Start in die Bezirksliga ist es an der Zeit, mal einen Blick auf die aus NGZ-Sicht wichtigsten Zugänge der Teams aus dem Fußballkreis Grevenbroich/Neuss zu werfen.

VfL Jüchen/Garzweiler

Info Zwei Kreisderbys am ersten Spieltag Derbys Bei sieben Mannschaften aus dem Fußballkreis Grevenbroich/Neuss ist es klar, dass in der neuen Saison jede Menge Kreidsuelle auf dem Plan stehen. Auftakt Gleich am ersten Spieltag der neuen Saison stehen zwei Kresiderbys auf dem Programm. Aufsteiger DJK Novesia empfängt am Sonntag (15.30 Uhr) den VfL Jüchen/Garzweiler und der BV Wevelinghoven zur selben Zeit den SV Uedesheim.

Die Jüchener gelten als heißer Titelkandidat. In ihren ohnehin schon starken Kader haben sie sich auch noch Mittelfeldspieler Thorben Hasler (23) vom Landesligisten DJK/VfL Giesenkirchen geholt. Trotz seines jungen Alters hat er vor seiner Zeit in Giesenkirchen schon beim 1. FC Mönchengladbach Landesligaerfahrung gesammelt. „Wenn der fit ist, ist er eine klare Verstärkung für unser Mittelfeld und den Kader insgesamt“, sagt VfL-Coach Marcel Winkens. Mit zehn Toren hatte Hasler in der Saison 2018/2019 großen Anteil am Aufstieg der Giesenkirchener in die Landesliga.

Thorben Hasler verstärkt den VfL Jüchen-Garzweiler. Foto: FuPa

DJK Gnadental

Wichtigster externer Zugang ist Malte Hauenstein. Die 29 Jahre alte Offensivkraft ist eigentlich ein Uedesheimer durch und durch, für den SV bestritt er in den vergangenen zehn Jahren etliche Spiele in der Landesliga und Bezirksliga, gehörte sogar in den zwei Oberliga-Spielzeiten des SVÜ zum Stammpersonal. Als interner Zugang lässt sich Torjäger Derman Disbudak (28) bezeichnen, er kehrt nach einem Kreuzbandriss zurück. Bis zu seiner Verletzung schoss er 16 Tore in 13 Spielen. Sein Fehlen war einer der Hauptgründe für den Absturz in der Rückrunde. In den Testspielen hat er schon wieder getroffen, er machte acht Tore in fünf Partien.

Lukasz Koziatek spielt für den TSV Bayer Dormagen. Foto: FuPa

TSV Bayer Dormagen

Auch die Dormagener haben sich in Lukasz Koziatek die Dienste eines erfahrenen Uedesheimers gesichert. Der Stürmer kam gemeinsam mit Michael Hausdörfer (33) vom SV Uedesheim und gehörte zu den seligen Oberligazeiten des SVÜ zu den Stammkräften. Zudem kickte er auch mal für den FC Remscheid und den VdS Nievenheim in der Landesliga. Dass Koziatek schon viel herumgekommen und inzwischen 31 Jahre alt ist, ficht Bayer-Trainer Frank Lambertz nicht an: „Das Alter spielt in der Bezirksliga keine große Rolle. Die beiden Ü30 Neuzugänge machen einen extrem guten Eindruck. Da habe ich weniger Bauchschmerzen.“

DJK Novesia Neuss

Der Aufsteiger, der in seine erste Bezirksliga-Spielzeit der Vereinsgeschichte geht, hat kurzfristig noch mal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Die Novesia hat erst vergangene Woche den Wechsel von Daniel Ferber (32) vom Landesligisten SC Kapellen angebahnt und diese Woche fix gemacht. „Sein Bruder und viele Freunde spielen bei der Novesia, da haben wir ihm keine Steine in den Weg gelegt“, sagt Kapellens Sportlicher Leiter Jörg Ferber, der sein Onkel ist. Er ist überzeugt: „Daniel ist sowohl sportlich als auch menschlich eine Verstärkung für Novesia.“ Dem kann Novesia-Coach Gabriel Bittencourt nicht widersprechen, seiner Meinung nach passt Ferber als flexibler Spieler auf der linken Außenbahn perfekt ins Team. „Er bringt die nötige Bissigkeit mit und kann auch eine dreckige Note ins Spiel bringen, die entscheidend sein kann“, erklärt Bittencourt mit Blick auf die Rolle als Liga-Novize. „Wir erhoffen uns auch, dass er die jungen Spieler packt und mitziehen kann.“

BV Wevelinghoven

Für den Aufsteiger aus dem Grevenbroicher Stadtteil könnte Jonas Kell mit seinen 1,92 Metern in der Abwehr zu einem ganz wichtigen Faktor werden. Der 26-Jährige kommt vom Liga-Konkurrenten VfL Jüchen/Garzweiler, wo er in der vergangene Saison 18 Spiele bestritten hat. Kell war bei den Jüchenern auch zu Landesligazeiten dabei, in vier Saisons bestritt 94 Partien auf diesem Niveau und erzielte als Defensivkraft sogar neun Treffer.

SV Uedesheim

Nachdem die Uedesheimer vorige Saison nur knapp dem Abstieg entgangen waren, mussten sie den Abgang wichtiger Spieler verkraften. Der Abgang von acht Spielern macht deutlich, dass ein Umbruch ansteht. Gekommen sind allerdings nur Spieler aus unteren Spielklassen, da will Trainer Dalibor Dobras niemanden hervorheben.

SG Rommerskirchen/Gilbach