Handball : TVK scheitert an cleverem Gegner und eigenen Fehlern

Korschenbroich In Remscheid setzt es im dritten Saisonspiel die erste Niederlage für die Schützlinge von Trainer Dirk Wolf.

Dabei fing es für den TV Korschenbroich doch so gut an: Die Dominanz der Gäste war erdrückend, was auch die Spielstände von 5:1 in der achten und 9:3 in der 14. Minute belegen. Die Deckung agierte aggressiv und stand sehr stabil, Torhüter Max Jäger brachte die gegnerischen Angreifer mit seinen zahlreichen Paraden schier zur Verzweiflung. Auch der Angriff wusste zu überzeugen.