Ringen : KSK legt ein beeindruckendes Comeback hin

Neuss Im ersten Bundesliga-Kampf nach acht Jahren bezwingen starke Neusser Ringer die Wrestling Tigers Rhein/Nahe deutlich mit 22:7.

Ringen ist in Neuss wieder in. In normalen Zeiten, also ohne Corona-Krise und ihre vermaledeiten, wenn auch dringend nötigen Hygienebestimmungen, „hätten wir heute wahrscheinlich 1000 Zuschauer gehabt“, durfte Robert Talaska, seit Anfang August Vorsitzender des KSK Konkordia Neuss, unwidersprochen feststellen. Die lange Schlange am Eingang der wie verbarrikadiert wirkenden Stadionhalle gab ihm recht. „Wir mussten Leute nach Hause schicken“, bestätigte Nicole Schulz, im neuen Vorstand für die Finanzen zuständig. Rund 200 Zuschauer, ausgestattet mit Mund-Nasen-Masken, durften schließlich rein – und wurden Zeugen eines überaus beeindruckenden Comebacks.