Fußball : Bezirksliga steht für viel Spektakel

Fing sich in Düsseldorf früh den ersten Gegentreffer: Marcel Cremer, Torhüter der DJK Novesia. Foto: Fupa

Rhein-Kreis DJK Gnadental zitterte sich gegen Kalkum nach 4:0-Führung noch zum 4:3-Sieg.

Die Fußball-Bezirksligisten aus dem Rhein-Kreis bekleckerten sich in der Gruppe eins nicht mit Ruhm an diesem Spieltag. Einzig für die Gnadentaler sprangen drei Punkte raus, was den vierten Sieg im vierten Spiel bedeutet. Rommerskirchen wendete in letzter Minute in doppelter Unterzahl noch die Niederlage ab und bleibt auch oben dabei. Alle anderen Mannschaften gingen leer aus.

DJK Gnadental – TV Kalkum-Wittlaer 4:3 (2:0). Die Gnadentaler setzten ihre Siegesserie fort und holten sich den vierten Sieg im vierten Spiel – am Ende machte es die DJK aber nochmal spannend. „Mit dem Sieg sind wir unterm Strich zufrieden, mit der Art aber nicht“, sagte Trainer Stefan Pennarz. Nach den Treffern von Markus Rychlik (29. und 53. Minute), Benedikt Hambloch (32.) und Muhammed-Batuhan Dogan (51.) sah es eigentlich schon nach einem klaren Sieg für die Hausherren aus, aber eine Unachtsamkeit und zwei Elfmeter nutzten die Gäste zum Anschluss. „Wir haben uns gegen den TV mal wieder schwergetan und den Gegner wieder ins Spiel kommen lassen. Das hätten wir besser machen müssen“, so Pennarz. In der Nachspielzeit vergaben die Gnadentaler ihrerseits einen Strafstoß zum möglichen 5:3 – aber immerhin stand am Ende ein Sieg gegen den „Angstgegner“, nachdem dies in den vorherigen beiden Spielzeiten nicht gelungen war.

SG Rommerskirchen/Gilbach – TuS Gerresheim 1:1 (0:0). Ein Unentschieden erkämpften sich die Rommerskirchener, „fühlt sich aber eigentlich an wie ein Sieg“, sagte Coach Kevon Hahn. In einer ausgeglichenen und von beiden Seiten hitzigen Partie mit vielen Gelben Karten sahen Denis Gulin (70.) und Lennart Friedrichs (74.) „Gelb-Rot“ und die SG musste das Duell zu neunt beenden. In der 80. Minute gerieten die Rommerskirchener in Rückstand, aber Frederik Leufgen gelang in der Nachspielzeit per Freistoß der Ausgleich. „Hut ab, die Jungs haben bis zur letzten Minute gekämpft und an sich geglaubt“, so Hahn.

Germania Ratingen II – DJK Bayer Dormagen 3:0 (1:0). Die Dormagener mussten die zweite Niederlage in Folge hinnehmen und verloren weiter Boden auf die Tabellenspitze. „Wir sind enttäuscht, aber jetzt vielleicht auch zurück auf dem Boden der Tatsachen und haben erkannt, dass wir keine Mannschaft für ganz vorne sind“, sagte Trainer Frank Lambertz. „Wir haben nicht gut gespielt, zu wenig investiert und völlig zurecht verloren. Mit der Einstellung hätten wir auch keinen Punkt verdient. Das ist keine Qualitäts-, sondern eine Mentalitätsfrage.“

SV Uedesheim – FC Büderich 0:3 (0:3). Ebenfalls 0:3 unterlagen die Uedesheimer und verhalfen dem FC Büderich damit zum ersten Saisonsieg. „Wir haben unsere bisher schlechteste Leistung gezeigt“, sagte Co-Trainer Timm Oppermann. „Büderich war bis auf seinen Spitzenstürmer keine Übermannschaft, aber wir waren quasi nicht auf dem Platz. Um Punkte zu holen müssen wir uns gewaltig steigern.“

Lohausener SV – BV Wevelinghoven 3:0 (1:0). Und noch eine dritte 0:3-Pleite gab es für die Mannschaften aus dem Rhein-Kreis: Die Wevelinghovener fanden in Lohausen keine Mittel und rutschten ins Mittelfeld ab. Bereits in der elften Minute bekam der BV einen Strafstoß gegen sich gepfiffen, nachdem Keeper Marvin Kiese einen Tick zu spät kam, und kassierte das 0:1. „Da hat der Gegner direkt Sicherheit gewonnen und wir haben es nicht geschafft, selber Tore zu schießen“, sagte Trainer Tim Bernrath. „Eigentlich haben wir ganz gut gespielt, nur die Abschlüsse haben gefehlt – und so schießt man dann halt keine Tore.“