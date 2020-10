Fußball-Landesliga : Schwache zweite Halbzeit führt zu verdienter Niederlage

Fußball-Landesliga Die VSF Amern unterliegen Lintfort nach Führung 1:4. Trainer Willi Kehrberg findet nach der ersten Heimniederlage der Saison deutliche Worte.

Völlig überraschend unterlagen die VSF Amern dem TuS Fichte Lintfort mit 1:4 (1:0). Überraschend deshalb, weil das Ergebnis zur Halbzeitpause überhaupt nicht abzusehen war. Karim Sharaf (42.) hatte die Amerner kurz vor dem Pausenpfiff in Führung gebracht. Ein langer Ball in der Sechzehner auf Tobias Gorgs, der mit dem Spielgerät nach außen zog und dann einen Blick auf seinen Mitspieler Sharaf hatte, sorgte für das verdiente 1:0 der Hausherren.

Zuvor war es bereits Frederik Verlinden (20.), der nach einer Ecke von Maximilian Gotzen die Führung hätte erzielen können. Doch sein Kopfball landete wenige Zentimeter neben dem Pfosten. Sogar das 2:0 wäre vor der Pause noch möglich gewesen, als Nico Wehner von der linken Seite den Ball an die Strafraumgrenze auf den heranlaufenden Johannes Hamacher brachte. Doch sein Schussversuch landete über dem Querbalken.

In der zweiten Halbzeit legten die Amerner den Schalter um – allerdings in die falsche Richtung – und ließen die Grundtugenden vermissen. Es fehlte ihnen an Körpersprache und Zweikampfverhalten.