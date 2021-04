2. Bundesliga : Würzburgs Abstieg so gut wie besiegelt – Braunschweigs Lage spitzt sich zu

Köln Der Abstieg der Würzburger Kickers in die 3. Fußball-Liga ist so gut wie besiegelt, auch für Eintracht Braunschweig spitzt sich die Lage zu. Erzgebirge Aue hat sich dagegen fast aller Abstiegssorgen entledigt.

Marvin Pieringer (36.) glich für die Kickers aus, nachdem Kyoung-rok Choi (26.) den KSC in Führung gebracht hatte. Dominik Kother (45.+1) brachte die Gastgeber im Wildpark wieder in Führung. Lars Dietz (90.+3) nutzte einen Riesenfehler von KSC-Keeper Marius Gersbeck in der Schlussminute aus. Sollte Sandhausen am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen Hannover 96 gewinnen, wäre Würzburgs Abstieg sicher.