Wenn morgen Wahlen wären : Grüne überholen CDU bei Sonntagsfrage in NRW

Grüne überholen CDU bei Sonntagsfrage in NRW

Bonn Wie würden CDU, SPD und Grüne abschneiden, wenn morgen Landtagswahlen wären in Nordrhein-Westfalen? Eine aktuelle Internet-Umfrage bestätigt den bundesweiten Trend.

Wäre am Sonntag Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, würden die Grünen als stärkste Kraft in den Landtag einziehen. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Internet-Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag des Bonner „Generalanzeiger“ (GA).