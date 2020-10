Tischtennis : DJK Holzbüttgen kassiert eine deftige Niederlage in Ochtrup

DJK Holzbüttgen kassiert eine deftige Niederlage in Ochtrup

Rhein-Kreis Für die DJK Holzbüttgen III läuft es in der NRW-Liga weiter rund.

(-rust) Mit einer deutlichen 3:9-Niederlage im Gepäck musste die DJK Holzbüttgen ihre Heimreise aus dem münsterländischen Ochtrup antreten. Obwohl die Kaarster in fast allen Einzelpartien ordentlich dagegen hielten und ihre Gegner sieben Mal in den Entscheidungssatz zwangen, sprangen am Ende nur drei Siege heraus. Zwei davon holte der überragende Kapitän Alex Lübke, der im Spitzenpaarkreuz die beiden ehemaligen Regionalliga-Spieler der TG Neuss, Henning Zeptner (3:2) und Bernd Ahrens (3:1), besiegte. Für den dritten Punkt sorgte Nicolas Kasper mit einem 3:2-Sieg gegen Michael Hillebrandt. „Die Niederlage fällt deutlich zu hoch aus. Mit ein bisschen Glück wäre auch ein Punkt für uns drin gewesen“, bilanzierte Kasper.