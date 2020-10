Fußball-Landesliga : Holzheim holt wichtigen Sieg in Wülfrath

Maurice Girke (am Ball) erzielte per Elfmeter das Siegtor für die Holzheimer SG in Wülfrath. Foto: FuPa

Rhein-Kreis Während die HSG nach zwei Niederlagen in die Erfolgsspur zurückkehrte und 1:0 in Wülfrath gewann, verlor der SC Kapellen das Topspiel in Rath mit 2:4.

Von David Beineke

Die Bäume wachsen für die junge Mannschaft des SC Kapellen nicht in den Himmel. Nachdem die Mannschaft am vergangenen Wochenende nach der Trennung von Trainer Juppi Schmitz im ersten Spiel unter Jörg Ferber einen Befreiungsschlag geschafft hatte (6:1 in Unterrath), setzte es am Sonntag beim Aufstiegsanwärter Rather SV eine 2:4-Niederlage. Dagegen kehrte die Holzheimer SG nach der Aufregung rund um zwei Corona-Verdachtsfälle mit einem 1:0-Sieg in Wülfrath in die Erfolgsspur zurück.

Rather SV - SC Kapellen 4:2 (1:2). Auch wenn die Partie beim Titelkandidaten in Düsseldorf aufregend gewesen war und viel Kraft gekostet hatte, zeigte sich SCK-Coach Jörg Ferber kurz nach der Partie schon wieder recht nüchtern. „Wir wissen, dass wir eine junge Mannschaft haben und noch viel lernen müssen. Deswegen machen wir kein Drama draus, wenn wir bei einer so guten Mannschaft verlieren. Auch wenn es gut gewesen wäre, wenn wir etwas mitgenommen hätten“, sagte Ferber. Und es wäre sogar etwas drin gewesen, denn sein Sohn Maik bescherte dem SCK eine frühe Führung (3.), die sogar bis kurz vor der Pause hielt. Wobei die Gäste auch noch Chancen hatten, um auf 2:0 zu erhöhen. Doch dann kam es ganz bitter: Zunächst bekamen die Erftstädter nach einem Rather Konter einen Elfmeter gegen sich, den ausgerechnet der Ex-Kapellener Christos Pappas zum Ausgleich verwandelte. Und dann war es Kevin Tiedtke, der die Gastgeber praktisch mit dem Halbzeitpfiff in Führung brachte.

Info So geht’s weiter für die Teams aus dem Kreis Kapellen Wegen der Situation auf der eigenen Anlage bestreitet der SC Kapellen nächsten Sonntag bereits das sechste Auswärtsspiel in Folge. Es geht zum Kreisderby nach Kleinenbroich. Holzheim Die Holzheimer SG ist bereits am Freitagabend gefordert. Die Partie bei der Reserve des VfB Hilden ist für 20 Uhr angesetzt.

Für die zweite Spielhälfte nahmen sich die Kapellener noch mal richtig viel vor, erhielten dann aber mit kurzen Abständen zwei ganz kalte Duschen. Jeweils nach einer Ecke sorgten Ibrahim Dogan (55.) und Enes Bilgicli (62.) für eine Vorentscheidung. „Da hat die Zuteilung nicht gestimmt“, erklärte Ferber. Im Anschluss bemühte sich seine Mannschaft zwar noch mal um den Anschluss, doch zu mehr als dem 2:4 durch den für David Balaban gekommenen Stephan Wanneck (80.) reichte es letztlich nicht mehr.