Handball : Joshua Reuland bleibt bis 2022

Dormagen Dazu erhält Handball-Zweitligist für seine Nachwuchsarbeit das begehrte Jugendzertifikat.

Der 25 Jahre alte Linksaußen ist mit 75 Treffern (davon 23 durch Siebenmeter) nach Ante Grbavac (81/14) der bislang erfolgreichste Torschütze seiner Mannschaft in dieser Saison. „In der Hinrunde lief es gut – bei mir und der gesamten Mannschaft.“ Den Grund für seine konstant guten Leistungen sieht er weniger in dem unter Trainer Dusko Bilanovic gestiegenen Konkurrenzkampf, sondern vielmehr im mittlerweile erfolgreich gemeisterten Sprung von der 3. in die 2. Liga. „Der war doch sehr groß, da muss man sich erst zurechtfinden.“ Parallel zu seinem Engagement in Dormagen arbeitet er an der Universität Köln und der benachbarten Sporthochschule an seinem Abschluss in den Studiengängen Sport und Geschichte. Die Masterarbeit geht er noch in diesem Jahr an und vor dem später anstehenden Referendariat würde er gerne erste Erfahrungen im Lehrbetrieb eine Schule sammeln. „Ich bin zuversichtlich, dass dies in Dormagen möglich ist, schließlich verfügt der TSV im Rahmen seiner anerkannt guten Nachwuchsarbeit über beste Kontakte.“