Basketball : Heimsieg ist Pflicht für TG Neuss Junior Tigers

(sit) Es hilft nichts, ein Sieg ist Pflicht für die TG Neuss Junior Tigers am Sonntagmittag (12 Uhr) in heimischer Elmar-Frings-Sporthalle an der Bergheimer Straße gegen das noch punktlose Schlusslicht RheinStars Ladies Hürth. Setzt es für die jungen Basketballerinnen von Trainer Dragan Ciric die vierte Niederlage in Folge, ist für sie der Play-off-Zug in der U18-Bundesliga (WNBL) schon so gut wie futsch. Doch Vorsicht ist geboten: Der Gegner ist stärker als seine verheerende Bilanz von 0:7-Siegen aussagt, schon im Hinspiel (62:59) hatten die Neusserinnen nur knapp die Oberhand behalten. Da hatte Jana Schnelle mit 21 Punkten und elf Rebounds ein Double-Double für die Junior Tigers aufgelegt.