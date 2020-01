Dormagen : Für Mertens und Hemmer ist erst im Viertelfinale Schluss

Dormagen In Position gebracht für den Kampf ums Olympia-Ticket.

Den Sprung aufs Treppchen verpasst, aber die Chance aufs Ticket für die Olympischen Spiele gewahrt, so könnte das Fazit von Laura Mertens und Nina Hemmer (beide AC Ückerath) nach dem Ranglistenturnier „Matteo Pellicone“ der Ringerinnen in Rom lauten.

Das gilt auch für ihre Vereinskollegin Nina Hemmer. Die 26-Jährige wusste sich in der ersten Runde der Gewichtsklasse bis 53 Kilogramm gegen ihre Dauerrivalin Mercedes Denes aus Ungarn mit 2:0 zu behaupten. Im Viertelfinale wartete in Qianyu Pang jedoch ein besonders harter Brocken. Die Ückeratherin wehrte sich gegen die WM-Dritte der beiden vergangenen Jahre nach Kräften, holte auch zwei Punkte, musste in der Schlussphase des Kampfes freilich die Überlegenheit der Chinesin anerkennen und verlor mit 2:8. Auf die Hoffnungsrunde konnten sie und ihr Trainerteam auch nicht setzen, Pang verlor nämlich in Vinesh Vinesh gegen einer der in Rom sehr stark auftretenden Inderinnen.