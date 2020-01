Basketball : Stürzelberg trifft in Leverkusen auf den Tabellenführer

Dormagen Aufsteiger startet mit Spiel bei Fast-Break in die Rückrunde.

(sit) Ja, auch Lukas Solf weiß, das es für seine Basketballer am Samstagabend (19.15 Uhr) in der Sporthalle der Grundschule Steinbüchel-West beim Tabellenführer SC Fast-Break Leverkusen sehr wahrscheinlich nichts zu holen gibt. Doch obwohl sich der Coach der im ersten Jahr in der 2. Regionalliga spielenden TG Stürzelberg noch gut an die deutliche 64:84-Niederlage vom Hinspiel erinnert, hakt er das Match zum Start in die Rückrunde nicht von vornherein ab: „Wir fahren nicht dahin, nur, um nicht unter die Räder zu kommen. Wir hatten gegen Leverkusen auch zu Hause unsere guten Phasen.“ Und mit Blick auf den immer noch strahlenden Sieg über den Titelkandidaten Adler Frintrop (75:72) am vierten Spieltag fügt er hinzu: „Auch da hatte keiner mit uns gerechnet.“ Allerdings sind die in der vergangenen Saison aus dem Oberhaus des Westdeutschen Basketball-Verbandes (WBV) abgestiegenen Gastgeber für diese Liga schon außergewöhnlich gut besetzt: Akteure wie Marc Raß, Adrian Brückmann, Chris Fröhlingsdorf oder auch der Ex-Grevenbroicher Andreas Fabian würden blind bei jedem Regionalligisten unterkommen. Solf hat sich mit dem Gegner freilich ohnehin nicht ausgiebig beschäftigt, guckt lieber auf seine Mannschaft, „denn auch wir haben Spieler, die schon höherklassig im Einsatz waren.“ Fehlen werden ihm in Leverkusen auf jeden Fall Aaron Breuer und Nils Thomas.