Basketball : Auch Ryon Howard droht das Saisonaus

Grevenbroich Der Basketball-Regionalligist aus Grevenbroich tritt ohne seinen besten Spieler beim heimstarken TV Ibbenbüren an.

Noch stehen in der Hauptrunde der Basketball-Regionalliga acht Spieltage aus, doch obwohl der letzte Play-off-Platz trotz der zurückliegenden Niederlagen in Deutz (72:89) und daheim gegen Bayer 04 Leverkusen II (72:80) bei einem Rückstand von gerade mal zwei Punkten weiter zum Greifen nah ist, deutet im Moment alles darauf hin, dass für die Grevenbroicher nach ihrer letzten Partie am 14. März gegen die RheinStars Köln Feierabend ist.

Denn am Donnerstagabend kassierte der Pokalfinalisten des Vorjahrs den nächsten Wirkungstreffer: Für Ryon Howard, der am vergangenen Samstag im Heimspiel gegen die Bayer-Bubis schwer zu Boden gegangen war, könnte die für die Elephants eh schon gruselige Spielzeit 2019/2020 beendet sein. Dem 35-Jährigen droht mit eingerissenem Meniskus und zwei gerissenen Außenbändern im Knie eine Operation. Die Entscheidung darüber soll am Montag fallen. Der an Kummer gewöhnte Manager Hartmut Oehmen macht sich indes auf das Schlimmste gefasst: „Ich befürchte, die Saison ist für ihn vorbei.“ Binnen einer Woche verliert Coach Jason Price damit in Jamal Smith (wechselte zu den Düsseldorf Giants in die Pro B) nicht nur seinen Topscorer (24,1 Punkte im Schnitt), sondern in Howard (16,1 Punkte und 9,1 Rebounds) auch seinen mit Abstand wertvollsten Spieler.