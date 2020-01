Eishockey : NEV schließt Hauptrunde mit Derby ab

Neuss Am Sonntag kommen die Ratinger Ice Alien in den Südpark.

Mit dem Heimspiel gegen die Ratinger Ice Aliens beendet der Neusser EV am Sonntagabend die Hauptrunde der Eishockey-Regionalliga. Lang, lang ist’s her, da elektrisierte dieses Nachbarschaftsderby die Eishockey-Fans und füllte zu Zweitligazeiten mit mehr als 2000 Zuschauern die Hallen. Am Sonntag wären 200 Zuschauer schon ein Traumergebnis. Während Ratingen in einer Doppelrunde sich als Sechster der Mini-Liga für die Zwischenrunde qualifiziert hat und weitere zweimal gegen die gleichen Konkurrenten antreten muss, beendet der NEV vorerst das Kapitel Regionalliga, denn für ihn, den abgeschlagenen Siebten und Tabellenletzten, steht die Relegationsrunde gegen vier Landesligisten auf dem Programm – wenigstens vier neue, unbekannte Gegner. „Da wir uns auf jeden Fall sportlich für die Regionalliga qualifizieren wollen, kommt unserem Match am Sonntag keine besondere Bedeutung zu,“ erklärt NEV-Trainer Daniel Benske: „Dennoch verspricht diese Partie immer Spannung, zumal es gegen unseren langjährigen Trainer Andrej Fuchs geht. Außerdem haben wir von unseren mageren vier Punkten immerhin zwei durch Unentschieden gegen die Aliens geholt.“ Personell ist die Lage beim Neusser EV so gut wie selten in dieser Saison. Lediglich auf Verteidiger Paul Gebel und den ebenfalls verletzen Nachwuchstorwart Tjaard Jansen muss das Trainerduo Benske/Tursas verzichten. Eine gute Gelegenheit, einiges auszuprobieren, bevor es gegen die ehrgeizigen Landesligisten geht. Zumal in den letzten Spielen nicht alles so gepasst hat, wie es sich die Trainer vorgestellt hatten. Die in der Landesliga spielende Ib-Mannschaft des Neusser EV beendet am Samstagabend (Beginn 20 Uhr) ihre Hauptrunde mit dem Heimspiel gegen den ESV Bergisch Gladbach. Die Ib dümpelt nach ihrer 1:6-Niederlage gegen die Grefrather EG auf dem vorletzten Platz und muss in die Abstiegsrunde der Liga. Wenn der NEV seine Zugehörigkeit zur Regionalliga nicht verteidigt und die Ib sich wieder für die Landesliga qualifiziert, dann hat der NEV ein Problem.