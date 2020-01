Floorball : DJK ein Schritt vom Final-Four entfernt

Kaarst In der Liga gelang den Gastgebern ein 13:5-Erfolg.

(hynr) Bisher marschierten die Floorballer der DJK Holzbüttgen durch den Deutschland-Pokal. Nach dem Freilos in Runde eins und dem deutlichen Sieg gegen Landsberg in Runde zwei konnte der Erstligist auch die Partien gegen die TSG Füchse und Leipzig ohne Probleme gewinnen. Die letzte Hürde vor dem Einzug ins Final-Four sind am Samstag (Anpfiff 18 Uhr, Sporthalle am Bruchweg) die unbequemen Red Hocks aus Kaufering. In der Liga hatten die Kaarster beim Team aus der Nähe von München mit 13:5 gewonnen.