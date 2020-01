Handball : TSV-Nachwuchs spielt in Dormagen gegen Spitzenreiter

Dormagen Trainer Jamal Naji fordert Geduld und Disziplin.

(sit) Vor einer Woche hatten die Handballer des TSV Bayer Dormagen in der Meisterrunde der Jugend-Bundesliga bei der SG Flensburg-Handewitt (33:35) ihre erste Saisonniederlage einstecken müssen. Am Sonntag (17 Uhr) könnte es im heimischen TSV-Bayer-Sportcenter sogar noch eine Nummer schwerer werden, zu Gast ist nämlich Tabellenführer Rhein-Neckar Löwen. Der Nachwuchs des ehemaligen Deutschen Meisters hat bei 5:3-Punkten allerdings eine Partie mehr absolviert als der TSV (4:2) auf Rang vier. Die Löwen trugen im neuen Jahr innerhalb von drei Tagen zwei Heimspiele gegen Hamburg (36:30) und Leipzig (23:23) aus, schlugen zuvor Melsungen mit 29:25 und bezogen gegen Magdeburg eine 28:29-Niederlage. TSV-Trainer Jamal Naji weiß noch nicht so genau, wie er den Kontrahenten einschätzen soll: „Die Rhein Neckar Löwen zählen sicher zu den Favoriten der Meisterrunde. Doch ihre Bilanz verläuft auch ein wenig wellenförmig.“ Gegen die stabile 6:0-Deckung der Gäste fordert der Coach von seinen Schützlingen vor allem „Disziplin und Geduld. Nur so können wir diese Defensive knacken.“ Dreh- und Angelpunkt im Team aus Mannheim ist der torgefährliche Spielmacher Lennart Cotic, der schussstarke Halblinke Maximilian Hejny überzeugt durch kluge Anspiele.