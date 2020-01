Handball : Vikings informieren DHB über Rückzug aus 3. Liga

Neuss Die Mannschaft steht nun auch offiziell als erster Absteiger fest.

(sit) Jetzt ist auch offiziell: Wie von Geschäftsführer Martin Eggert bereits am Mittwoch angekündigt, hat der HC Rhein Vikings am Freitagvormittag die spielleitende Stelle des Deutschen Handballbundes über seinen Rückzug aus der 3. Liga Nord-West informiert. Damit steht der Verein als erster Absteiger fest. Die bisherigen Meisterschaftsspiele der Vikings werden gemäß der Spielordnung des Deutschen Handballbundes aus der Wertung genommen, die noch ausstehenden Spiele in der Saison 2019/20 mit Beteiligung der HC Rhein Vikings abgesetzt.