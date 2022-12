2. Handball-Bundesliga Dormagen erwischt einen gebrauchten Tag

Und weil es im Prinzip auch nach dem Seitenwechsel so weiterging und sich dann auch noch die Anzahl der technischen Fehler erhöhte, während die von ihrem Trainer Michael Hegemann gut eingestellten Essener ihre Leistung konstant brachten, erhöhte sich der Vorsprung der Gastgeber kontinuierlich. Weil sich zwischenzeitlich sogar eine richtige Klatsche anbahnte, sah sich Matthias Flohr schon in der 47. Minute beim 18:25 gezwungen, seine letzte Auszeit zu nehmen. Doch egal, was der TSV auch versuchte, es wollte nicht richtig klappen. Die Essener gingen mehrmals auf acht Tore weg, bei 30:22 (54.) hatten sie dann aber offenbar genug. Abgesehen von dem 5:0-Lauf zum Schluss noch positiv zu erwähnen bei den Gästen ist sicher das nächste Zweitliga-Debüt eines Nachwuchsspielers. In der Schlussphase kam Linksaußen Luis Pauli zum Einsatz. Doch dadurch ließ sich Björn Barthel nicht besänftigen. „Ich erwarte schon im nächsten Spiel gegen Nordhorn und in der Rückrunde eine klare Leistungssteigerung.“ Was die Sache nicht einfacher macht: Die Junioren-Nationalspieler Sören Steinhaus, Aron Seesing und Lucas Rehfus sind unter der Woche bei einem Lehrgang. Zudem muss sich Keeper Christian Simonsen am Mittwoch einer länger aufgeschobenen Leisten-OP unterziehen und fällt bis ins neue Jahr aus.